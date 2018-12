El Manresa es mostra resolutiu davant la Rapitenca

El debut d'Andreu Peralta a la banqueta del primer equip del Manresa al Congost, s'ha saldat amb una còmode victòria del conjunt manresà sobre la Rapitenca. Tant és així que els blanc-i-vermells han aconseguir el resultat més clar de tota la temporada com a locals (3-0) i ja són segons a la classificació, amb un partit pendent contra el Vista Alegre.

Tot i el marcador tant favorable, el conjunt manresà, encara minvat per les baixes, com les de Manel Sala o Ruano, no ho ha tingut gens fàcil davant un conjunt molt ordenat que no s'ha donat per vençut fins ben entrada la segona part, amb el 3 a 0, i amb un home menys per l'expulsió del seu porter José al minut 71.

El partit ha començat amb un Manresa dominador, però amb dificultats per crear perill. No ha estat fins al minut 19 que Marc Serra, en una bona posició, ha fet un xut massa desviat. Abans de la mitja hora, concretament al minut 28, Noah ha obert el marcador amb una rematada precisa després d'una bona acció de Biel Rodríguez per la banda dreta. El propi Biel Rodríguez ha pogut marcar el segon al minut 40.

A la represa, el joc s'ha descontrolat força i cada cop la Rapitenca ha anat guanyant terreny. Després d'una rematada de cap massa alta de Biel Rodríguez a una centrada de Leandro (min 59), ha arribat la millor ocasió dels visitants. Ha estat una passada en profunditat a Dilla, que ha quedar sol davant Pol Busquets, però aquest li ha interceptar la pilota quan el davanter tarragoní intentava driblar-lo (min 61). Un minut després, els jugadors de la Rapitenca han reclamat un penal. I quan més prop semblava l'1 a 1, ha arribat el segon del Manresa, anotat per Leandro després d'una acció confusa dins de l'àrea propiciada per una bona centrada d'Alsina, que Noah no ha arribat a connectar. I entre l'expulsió del porter (min 71) per una entrada a Noah fora de l'àrea, desentenent-se de la pilota, i el tercer gol local, de Noah, al minut 79, s'ha acabat la resistència de la Rapitenca.