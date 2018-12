L'Olympique de Lió, un rival que li porta bons records al Barça

L'Olympique de Lió, rival del Barça en vuitens de final, és un contrincant que li porta bons records a l'equip català, ja que en els tres enfrontaments que s'han produït entre tots dos a la Champions, els blaugranes sempre han tirat endavant i sense perdre cap dels sis partits disputats.

De tota manera, els dos primers enfrontaments (temporades 2001-02 i 2007-08) corresponen a la lligueta de classificació, mentre que l'últim es va produir en els vuitens de final (2008-2009).

En l'anada, disputada a l'estadi de Gerland, l'equip lionès, entrenat llavors per Claude Puel, es va avançar amb un gol de Juninho Pernambucano (minut 7). Va equilibrar el Barça per mitjà de Thierry Henry en el 67.

Els blaugranes, entrenats per Pep Guardiola, van alinear Valdés; Alves, Piqué, Márquez, Puyol; Yaya Touré, Xavi Hernández, Sergio Busquets; Messi, Eto'o i Henry. En l'Olympique destacaven Lloris en la meta; Juninho, Benzema i un jove Pjanic.

En la tornada, el Barça va destrossar els francesos. Al descans ja guanyava per 4-1, amb dos gols d'Henry (25, 27), un de Messi (40) i un altre d'Eto'o (43). Makoun va descomptar en el 44, Juninho va posar el 4-2 en el 48 i Keita va tancar el marcador en el 95.

En aquella temporada, els blaugranes van eliminar en quarts de final el Bayern de Munic, després d'un contundent 4-0 al Camp Nou i un empat (1-1) en la tornada; en semifinals al Chelsea (0-0 a Barcelona; 1-1 a Londres) i es van emportar la final després de derrotar a la final de Roma el Manchester United (2-0), amb un gol d'Eto'o (10) i un altre de Messi (70).

Anteriorment, Olympique de Lió i Barça s'havien enfrontat a la primera lligueta. En la 2001-02, els blaugranes van vèncer a casa (2-0) i fora (2-3), mentre que en la 2007-08 van guanyar al Camp Nou (3-0) i van empatar a Lió (2-2).

L'actual Olympique, entrenat per Bruno Genesio, és tercer en la Lliga francesa amb 31 punts, tres menys que el Lilla i tretze per sota del PSG. Els lionesos són un equip tècnic, que té al davanter holandès Memphis Depay, exjugador del PSV Eindhoven i del United, com la seva principal estrella.

També destaquen els centrecampistes Houssem Aouar, que és el màxim golejador del seu equip a la Lliga (6), Nabil Fekir i Tanguy Ndombele. En atac, acompanya Depay, Bertrand Traoré, un jugador nascut a Burkina Faso i que va arribar a França procedent del Chelsea.

Des de gener del 2016, juga els seus partits al Parc Olympique Lionès, un estadi per a 59.186 espectadors i que va costar 480 milions d'euros. Va acollir partits de l'Eurocopa 2016 i serà seu del Mundial femení de futbol.