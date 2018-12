Piri i Gironella signen taules en un matx amb poc encert

El partit no va tenir gols però sí molta intensitat des del principi

La Pirinaica va frenar la ratxa de tres victòries consecutives del Gironella en un partit en què els gironellencs van portar el pes del joc, especialment a la segona part, en què van gaudir de les millors ocasions, però els va faltar encert.

En línies generals, el partit va tenir ritme i bon futbol, però va faltar claredat d'idees en els últims metres. La primera part va ser força igualada, encara que el Gironella tenia el control de la pilota. Els manresans generaven una mica de perill amb alguna falta lateral, però eren aproximacions molt tímides.

A la segona part, el partit va canviar i els gironellencs van dominar una mica més. Un domini que, sobretot, es va traduir en més arribades, encara que cap va acabar amb la pilota al fons de la xarxa. La Piri no va generar gaire perill en els segons 45 minuts, a banda d'alguna arribada sense gairehistòria.

Als visitants, se'ls va notar que no estaven còmodes i que no podien desplegar el seu joc. Finalment, el duel es va decidir en un empat que no satisfà cap equip.