El Consell Esportiu del Bages organitza el primer campionat d'esports electrònics

E-Bagesports és la denominació que ha donat el Consell Esportiu del Bages (CEB) al primer campionat de jocs electrònics per a escolars de 6 a 18 anys (parelles) i també a la categoria familiar (dos jugadors que siguin de família de primer grau). Aquesta competició de videojocs (PlayStation) tindrà les modalitats del FIFA 19 (futbol) i del NBA 2K19 (bàsquet).

Com en moltes altres organitzacions, el Consell Esportiu del Bages ha estat pioner en aquest apartat i no es coneix cap altre Consell a Catalunya que l'hagi desenvolupat (només es fan alguns campionats per part d'entitats de joves). En aquest cas, l'E-Bagesports està destinat a escolars del Bages i del Moianès. «Aquesta és una activitat nova del Consell Esportiu del Bages, que s'afegeix al llarg ventall d'organitzacions que fem. En aquest cas, la idea és captar un altre tipus de gent; s'han de donar alternatives diferents als escolars per donar resposta a una realitat. Tot i això, hem de reconèixer que és una incògnita quina serà l'acceptació d'aquest campionat de PlayStation», comenta el responsable tècnic del CEB Mario Carballar. Cal recordar que, pel preu de 20 euros, escolars del Bages poden participar en qualsevol activitat que munta durant el curs el Consell Esportiu del Bages.

La primera jornada de l'E-Bagesports tindrà lloc el dia 12 de gener al local Nexe de Sant Fruitós de Bages, i en la modalitat del FIFA 19. El sistema de competició, lligueta o eliminatòries, vindrà donat pel nombre d'inscripcions. José Villareal, tècnic del CEB, apunta que «de moment hi ha previstos campionats de futbol i de bàsquet, però no estem tancats a altres jocs electrònics esportius. Tenim la col·laboració de Social Lovers de Manresa, que ens cedeix quatre PlayStation i quatre pantalles. No busquem una competició pura i dura, sinó una relació entre joves de totes les edats».