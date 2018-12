Donen per fet a Sèrbia que Renfroe anirà al Partizan i el Baxi diu que no en sap res

Alex Renfroe està sent un veritable líder per als seus companys del Baxi Manresa

La possible sortida del base Alex Renfroe del Baxi, a partir del dia 1 de gener, va tornar ahir al migdia a la palestra amb el Partizan de Belgrad com a possible destí. Va ser a partir que el web de bàsquet serbi BasketballSphere ho donés per segur. L'històric Partizan, que juga durant aquesta temporada l'Eurocup, compleix el requisit de la clàusula de rescissió del base, que l'equip interessat participi en una competició continental. N'hi ha una altra que és la d'abonar la clàusula, una quantitat que des del club manresà s'ha afirmat que és «important» però sense fer-la explícita. El Partizan és serbi, que és la mateixa nacionalitat que té el representant del jugador, Misko Raznatovic.

Román Montañez va declarar ahir a Regió7 «que cap club no ens ha fet arribar la seva intenció de voler fitxar Alex Renfroe. El considerem jugador nostre a tots els efectes, i esperem que continuï sent així. Hi ha molts rumors i han sonat altres noms, però nosaltres no en sabem res». Un altre d'aquests clubs és el Zenit de Sant Petersburg, que, de la mateixa forma que el Partizan, ha passat al Top-16 de l'Eurocup.



Partizan, un club històric

Amb el seu gran rival de Belgrad, l'Estrella Roja, el Partizan sempre ha estat una referència al bàsquet de l'antiga Iugoslàvia i, als últims 25 anys, de Sèrbia. Va ser campió d'Europa el 1992 amb la cistella de Djordjevic sobre el Joventut en una plantilla on l'altra estrella era Danilovic, i també hi havia Nikola Loncar, exjugador del Madrid i de l'Estudiantes, que ara és director esportiu del club.

A l'Eurocup ha coincidit amb el València Basket de Ponsarnau, i ha aconseguit classificar-se entre els 16 millors. Pel que a la Lliga Adriàtica, el Partizan es troba en la cinquena posició, i Renfroe, si hi anés, compartiria la direcció de joc amb un base, de nacionalitat sèrbia, Markus Page. La possible marxa de Renfroe va ser avançada per L'Esportiu fa unes setmanes, una informació que va ser negada aleshores pel club, com ara. S'ha de recordar que la frase exacta del tècnic Joan Peñarroya, aleshores, va ser aquesta: «Es menjarà els torrons aquí». Fet que serà cert, ja que el jugador actuarà demà a la tarda contra l'Obradoiro i el dia 29 a Tenerife. Per tant, passi el que passi, encara serà jugador del Baxi per Nadal, tot i que després pot executar la clàusula que hi ha al seu contracte i que li permetria marxar. En el sopar de Nadal del Bàsquet Manresa, els membres de les penyes que hi eren van animar Alex Renfroe i li van demanar que no marxés. Per al Baxi, la sortida del jugador pot suposar una important injecció econòmica per buscar un relleu de garanties, però ell deixaria molt alt el llistó.

Cobrir la baixa d'Alex Renfroe representaria un nou problema per a un Baxi Manresa assolat per les baixes, ja que aquesta setmana s'ha sabut que l'altre base de l'equip, el lituà Jakis Gintvainis, no podrà jugar durant el proper mes per un problema muscular. Si ara s'ajunten les dues coses, es faria més urgent aconseguir els serveis d'un substitut de Renfroe, fins i tot alguns dies abans que marxés.

El club serbi seria el cinquè equip del jugador representat per Misko Raznatovic en menys d'un any, després d'haver actuat abans al Galatasaray turc, a l'Avellino de la Lega, als Leones de Ponce de Puerto Rico i al Baxi Manresa.