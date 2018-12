Valverde justifica el fitxatge de Murillo per «seguretat»

L'entrenador del Barça, Ernesto Valverde, va assegurar ahir, en la prèvia del duel d'avui contra el Celta (18.30 h, BeIN La Liga), que amb el fitxatge del colombià Jeison Murillo han buscat «seguretat» per apuntalar la defensa, tot i que va manifestar que hi segueix havent espai per a jugadors del filial, als quals no veu, encara, jugant la lliga o la Lliga de Campions amb regularitat.

Segons Valverde, «no significa que [els jugadors del B] no ens puguin ajudar, ho estan fent. Seria convenient no fer gaire demagògia amb aquestes coses». El tècnic es va mostrar molest quan se li va preguntar si havia mirat el filial abans de fitxar el central. Per a ell, «hem de cobrir quatre posicions. Chumi està venint i pot entrar Mingueza, però si tinguéssim un accident i haguéssim de posar dos filials del B, que juga a Segona B a Primera, seria complicat».

Segons el seu punt de vista, Murillo compleix els requisits perquè «el club ens posava la premissa que fos un cedit per no tenir despesa econòmica i per a sis mesos. La idea era que pogués jugar immediatament i que conegués la nostra lliga o el futbol europeu a alt nivell. Murillo compleix els requisits i pensem que és un bon jugador». Qüestionat sobre què se li demana, va respondre que, «a més de jugar bé i ajudar que no ens facin gols, només li demano que jugui bé, que s'integri al grup com abans millor i no sé si ha de ser graciós o no, però que sigui normal ja ens val».

També va dir que no han fitxat un possible titular perquè «si estigués jugant al València no ens l'haurien cedit. Si tinguéssim cent milions per gastar, hauria estat diferent».



Superar la temporada passada

Respecte del partit d'avui, contra el Celta, Valverde recupera Semedo, que va ser baixa al camp del Llevant, però opina que encara és massa aviat per a Sergi Roberto i Malcom, que miraran de recuperar-se en les dues setmanes que falten per al proper partit.

Per a l'entrenador barcelonista, el partit és interessant perquè «el Celta generalment juga bons partits contra el Barça aquí, l'any passat no el vam poder guanyar al Camp Nou en la lliga (2-2) i té grans jugadors, com Iago Aspas i Maxi Gómez, i una gran estructura». Per a ell, el partit és important, ja que «com a mínim volem mantenir l'avantatge respecte dels rivals a la classificació».