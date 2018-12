Derrota injusta en l'últim minut de l'Organyà davant d'un combatiu Juneda

L'Organyà va patir una altra desfeta i per la mínima davant del Juneda, després d'encaixar el definitiu 1-2 en el darrer minut del partit. El partit va començar elèctric i ja en els primers compassos l'àrbitre va assenyalar un penal a favor del conjunt visitant. El porter local Ribó va estar molt encertat i va ser capaç d'aturar la pena màxima. Al minut 32 el jugador local Molins va enfilar el túnel dels vestidors després de ser expulsat per dues targetes grogues. Just abans d'arribar al descans, l'equip del Juneda va aconseguir inaugurar el marcador, 0-1.

A la represa, i quan l'afició local temia el pitjor, l'equip va fer un salt endavant i va treure orgull per crear ocasions i no deixar-se dominar per un equip visitant amb un jugador més. L'Organyà va enviar una pilota el pal que hauria suposat l'empat, però no va arribar fins al minut 82, quan el local Raya va fer justícia i va posar la igualada en el marcador. En el darrer minut de l'enfrontament, el conjunt visitant en la seva primera ocasió d'aquesta represa va ser capaç de sentenciar amb el definitiu 1-2 i deixar glaçada la parròquia local. En la propera jornada els jugadors de l'Organyà s'enfrontaran davant de l'Alpicat.