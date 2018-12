L´Avinyó baixa tres llocs a la classificació en perdre contra el Casserres

Dissabte es va disputar el partit entre l'Avinyó i el Casserres, que va ser determinant en la baixada de l'equip bagenc al nové lloc de la classificació. Tot i gaudir d'un sisè lloc la jornada passada, els blanc-i-verds no van saber jugar les seves cartes per mantenir-lo. La primera part va ser molt monòtona i amb tan sols un gol del Casseres, al minut 40, materialitzat per Ser-ra. Durant la segona part, el Casserres va fer el segon gol i l'Avinyó el seu primer i únic, que va determinar l'1-2.