Moncho Fernández: «El Baxi ha estat un just vencedor»

De forma molt esportiva, com en ell és habitual, l'entrenador de l'Obradoiro va reconèixer que el Bàsquet Manresa havia fet mèrits per endur-se la victòria del Fontes do Sar. Els altres equips que en la present temporada ho han pogut fer són el Madrid, el Baskonia i el València Basket.

Per a Moncho Fernández, una de les situacions en les quals els jugadors del Baxi havien estat ahir superiors van ser «les accions dels uns contra uns les hem perdut de forma clara, tot el partit, s'ha vist que érem inferiors des del minut un fins al quaranta. Per desgràcia, aquesta batalla l'hem perdut de forma clara. No només ho dic per l'actuació estel·lar de Toolson, sinó per altres aparellaments. L'altre aspecte que ens ha fet molt mal ha estat el del balanç defensiu, ja que no hem sabut tornar ràpid cap a la nostra pista i el Baxi ha sumat massa punts de contraatac».

Fernández també es queixava que «quan ha aparegut la zona en defensa del Baxi, ha desaparegut el nostre encert i perdem massa pilotes. El Baxi ha estat un molt just vencedor, ha jugat millor».