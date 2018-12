L'Egiba suma un total de tretze medalles en el trofeu de Nadal a Vic

Una bona representació de gimnastes de l'Egiba va ser present en el tradicional trofeu de Nadal celebrat al pavelló Castell d'en Planes de Vic. Una competició d'àmbit autonòmic, amb més d'un miler de representats de gairebé tots els clubs catalans.

En el primer dia de competició l'equip de la categoria Base 5 Grans, format per Helena Casimiro, Laia Soriano, Laura Sánchez i Clara Ribero, va ser segon. Les gimnastes de l'Egiba van tornar a pujar al podi quan Carla Pérez es va endur el bronze a la classificació individual, la plata en paral·leles i l'or en terra. A més, Laia Soriano va fer l'or en salt.

Durant tota la tarda van competir les gimnastes de les categories Base 3 i Base 4, on l'equip de Base 4 Grans format per Rut Thomen, Abril Hidalgo, Alba Valverde i Cristina Muñoz va quedar en segona posició. La jornada va acabar amb la participació dels equips de Base 5 Mitjanes, i finalment Berta Alberch va aconseguir la plata en l'aparell de salt.

En el segon dia de competició, va ser el torn de l'equip de Base 5 Petites i, a continuació, de la categoria Escolars D petites, on l'entitat manresana va aconseguir dues medalles més en l'aparell de bar-ra; el bronze va ser per a Mireia Mansilla i l'or per a Noa Delgado. També cal destacar el resultat d'Èlia Castells a la categoria Escolars E petites, on va poder pujar al podi en quatre ocasions: segona a la classificació individual, segona en salt, tercera posició en barra i primera posició en terra.