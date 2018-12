La festa del futbol base de la Pirinaica acaba amb victòria del CE Manresa

El Torneig Ciutat de Manresa que organitza la Pirinaica ha completat divuit edicions aquest cap de setmana, aconseguint un dels objectius traçats, convertir el municipal de la barriada Mion en una festa del futbol base de la Catalunya Central. Setze equips benjamins de Manresa, el Bages, el Berguedà, el Solsonès, l'Osona i el Vallès Occidental han pres part en una trobada en la qual el més important ha estat participar, cada formació amb el seu nivell, però amb ganes de gaudir de l'esport.

Durant dos dies s'han jugat gairebé 50 partits en els quals si que s'ha donat un cert valor al resultat per donar també un al·licient de competitivitat als participants. Després d'un llarg camí, amb entrebancs per anar passant, el CE Manresa i el Solsona van plantar-se a la final. Un darrer partit molt disputat amb victòria per la mínima dels manresans (1-0); abans, per la tercera plaça, van enfrontar-se la Pirinaica i el Viladecavalls, amb victòria també per 1 a0 pels vallesans. Així, la classificació va quedar de la següet manera: 1r CE Manresa, 2n Solsona, 3r Viladecavalls, 4t Pirinaica, 5è Torelló, 6è Gimnàstic, 7è CE Manresa B, 8è Pirinaica C, 9è Súria, 10è Fruitosenc, 11è Alt Berguedà, 12è Navàs, 13è Cardona, 14è Pirinaica B, 15è Balconada i 16è Sallent.

En l'entrega de trofeus van participar-hi el regidor d'esports de l'Ajuntament de Manresa Jordi Serracanta, el president de la Pirinaica, manel Artero, el directiu i delegat de la FCF Esteve Olivella i el poresident de l'AAVV d ela barriada Mion Agapito López.

Aquesta divuitena edició del Torneig Ciutat de Manresa de categoria benjamí ha estat la darrera que s'ha jugat sobre terra doncs a mitjans de gener es previst l'inici de les obres d'instal·lació de gespa artificial al municipal de la barriada Mion.