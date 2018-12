Isco: «Estic molt il·lusionat al Reial Madrid, és clar que hi vull continuar»

El migcmapista del Madrid Francisco Alarcón, Isco, ha dit als micròfons de Deportes Cuatro que la seva prioritat és continuar a les files del conjunt blanc, amb unes paraules que desmenteixen que vulgui sortir de l'entitat pels pocs minuts que li concedeix el seu entrenador, Santiago Solari, en els darrers mesos.

En la seva arribada a Madrid, per reprendre els entrenaments, Isco va manifestar que «estic ben il·lusionat de cara al nou any. No tinc cap intenció de marxar en el calendari hivernal de fitxatges».

El jugador ha estat suplent en els darrers mesos des que es va fer càrrec de l'equip blanc Santiago Solari i, fins i tot, es va enfrontar en algun moment a la grada del Satiago Bernabéu que el va xiular duant un partit. Isco , almenys pel que ha manifestat aquest cap de setmana, torna a la feina amb una plena motivació per convèncer a l'entrenador i recuperar el seu lloc en l'onze tipus del Reial Madrid, que ha estat flamant campió en el Mundial de Clubs.