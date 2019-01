Catalunya sub-17 serà a la fase final de l'estatal femení

El combinat català sub-17 femení, amb la jugadora del Vedruna Puigcerdà Florència de León, va aconseguir el passaport per a la fase final del campionat d'Espa-nya de seleccions autonòmiques, després de golejar l'Aragó per un contundent 8-0. La selecció catalana, entrenada per l'olesà Jordi Barrero, va exhibir-se i va marcar fins a set gols a la segona meitat. De León va contribuir amb un gol. El combinat català sub-20, entrenat pel martorellenc Jordi Gay, també serà a la fase final.