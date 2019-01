El conjunt català cadet de Toni Naspler accedeix a la final estatal en tombar l'Aragó

El conjunt català cadet, amb el jugador del Bàsquet Manresa 2015 Toni Naspler a les seves files, es va classificar per a la gran final del campionat d'Espanya per autonomies, que s'està disputant a Huelva. Els catalans no van donar gaire possibilitats a l'Aragó (73-92) i aquest matí, a partir de les 12.30 hores, lluitaran pel títol contra la Comunitat de Madrid, que en l'altra semifinal va tombar Andalusia (59-52). Naspler va sortir en el cinc inicial i va disputar 21 minuts, en els quals va anotar nou punts, va capturar cinc rebots, va repartir tres assistències i va acabar amb tretze crèdits de valoració.

Per la seva banda, l'equip infantil, amb el navassenc Ferran Tor-reblanca i el manresà Pol Saló, va caure davant la Comunitat Valenciana (68-60). Avui, a les 9 del matí, es jugaran el tercer lloc, també contra els madrilenys. Torreblanca va fer quatre punts i Saló no va jugar cap minut.