L'Obradoiro surt victoriós del duel amb l'Andorra en un final de partit a cara o creu

El Monbus Obradoiro es va endur la victòria en un duel ple d'emoció contra el MoraBanc Andorra. Kyle Singler (17 punts) va liderar el conjunt gallec en un triomf que hauria pogut canviar de mans després d'un final boig. Ambdós equips empaten a la classificació.

El primer quart, com la majoria de partit, va ser igualat. Uns primers deu minuts amb pocs punts i molt especulatius per part dels dos conjunts. Els locals van prémer l'accelerador en el segon quart, liderats per Singler i Simons. Així, marxaven al descans amb onze punts a favor.

A la represa, l'Andorra va tornar al partit gràcies a l'encert en el triple d'homes com Walker o John Shurna. El darrer quart feia presagiar un final emocionant i així va ser. La qualitat de Kyle Singler va marcar la diferència en els darrers deu minuts del duel.