Nishikori i Plísková necessiten tres sets per ser campions a Brisbane

El tennista japonès Kei Nishikori va conquerir el torneig de Brisbane (Austràlia), de categoria ATP 250 i sobre pista dura, després d'imposar-se per tres sets davant del rus Daniil Medvédev (6-4, 3-6 i 6-2). Nishikori, número 9 del rànquing mundial, va guanyar el seu primer títol de la temporada, després de gairebé tres anys en blanc, i va trencar una mala dinàmica de nou finals consecutives perdent.

El japonès va remuntar en el primer set del 0-3 al 4-3 i va tancar en blanc la primera pilota de set que va gaudir (6-4). Medvédev va aguantar el tipus en el segon set, en salvar vuit pilotes de ruptura en contra i aprofitar l'única opció que va tenir, que va ser al vuitè joc i el va consolidar per guanyar el segon set i empatar la final (3-6). Tot i la reacció del rus, número 16 del rànquing mundial, Nishikori va agafar de nou velocitat de creuer i va trencar tres serveis consecutius per deixar la final sentenciada en poc més de dues hores de partit amb el definitiu 6-2. En la categoria femenina, la tennista txeca Karolina Plísková va imposar-se després de remuntar contra la ucraïnesa Lesia Tsurenko (4-6, 7-5 i 6-2) per sumar el dotzè títol de la seva carrera esportiva. La deixebla de l'espanyola Conchita Martínez va ressuscitar després de veure's gairebé der-rotada. Tsurenko estava servint per guanyar el partit amb el 5-4 en el segon set quan la tennista de 26 anys va aixecar el resultat i va igualar, en guanyar 14 dels últims 15 punts. En el tercer set, la ucraïnesa va perdre tota la confiança en el seu joc, just quan la número 8 del món estava recuperant-se. Plísková va signar dos tie-breaks per adjudicar-se el partit i alçar el seu segon títol a Brisbane.