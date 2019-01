BONA FEINA

La feina feta pel cos tècnic i els jugadors, a nivell motivacional, però també de joc, és inqüestionable.



Les arribades de Vene, Dragovic i Sima han ofert un rendiment apropiat per superar algunes absències notables.



La directiva sap fins on es pot arribar a l'hora de gastar i no es vol hipotecar per un objectiu atractiu, però secundari.



MILLORABLE

A mig desembre es temia que marxaria i el 21 de desembre, que ho faria al Partizan. Calia un relleu a punt.



És evident que Lukovic no compta per a Peñarroya i encara no se sap si Dragovic acabarà la temporada.



La lesió de Del Águila, que havia entrat bé, ha estat un problema però caldria no haver de recórrer a júniors.



QUÈ FER ARA?

No anar a la Copa pot anar bé per acabar d'acoblar els nous fitxatges durant un febrer amb pocs partits.



Elements com Lundberg, Muñoz, Toolson o Lalanne agrairien fer una segona pretemporada a l'hivern.



No seria bo oblidar que la permanència és el gran objectiu i que la zona de descens és ara a només tres partits.