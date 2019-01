Un jugador que forma part de la història del Levanger

Adrià Mateo ha viscut moments inoblidables durant les quatre temporades i mitja que ha jugat al modest Levanger FK. Dues dades, a més, l'han convertit en un jugador històric de l'equip d'aquesta petita població de 20.102 habitants.

La primavera del 2015, el manresà no va jugar en el dedut a l'OBOS-Ligaen del Levanger, però va ser determinant a la tercera jornada per igualar un 2 a 0 advers al camp del Fredrisktad FK i sumar el primer punt. Va sortir al minut 59 i deu minuts abans del final va marcar el primer gol del club a la categoria, el 2 a 1. El noruec Benjamin Stokke va segellar l'empat quatre minuts després. Adrià Mateo és el jugador que més partits ha jugat amb l'equip a l'OBOS-Ligaen, un total de 108, i es va poder acomiadar d'una afició que l'estima, l'11 de novembre, marcant davant el Sandnes, tot i perdre (3 a 4). «El públic ha donat suport a l'equip tots aquests anys. Però a excepció dels grups de penyes, els aficionats noruecs s'assemblen molt als catalans. Van al futbol com si anessin al teatre». La curiositat es produeix a l'hivern, als camps dels equips de les ciutats situades més al nord. «Allà he jugat partits sense espectadors. Com que es televisen, la gent prefereix quedar-se a casa i veure'ls per la tele». El fred ambiental no es reflecteix en el caràcter dels noruecs. «Són persones càlides i afables i jo m'he sentit molt estimat a Levanger. Això sí, els preus i el clima no ajuden a sortir de nit».