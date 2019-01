Un 'rogaine' és una cursa d'orientació que es fa per equips

? Un rogaine és una modalitat de cursa d'orientació que té una durada màxima entre 3 i 24 hores. A casa nostra, el més comú són les proves de 6 hores. És una cursa per equips formats per entre 2 i 5 persones. Consisteix a aconseguir el major nombre de punts recorrent les balises en l'ordre que se seleccionen. En aquestes curses és molt important l'estratègia per gestionar correctament el temps i aconseguir rendibilitzar-lo al màxim. Normalment, la sortida es realitza en massa, és a dir tots junts. Els mapes es lliuren abans de la sortida, i el més habitual és permetre 15 minuts per poder preparar l'estratègia de com fer front a les dificultats. El mapa va acompanyat amb una descripció de controls.