Farrés resisteix i Haro puja a lloc de podi

El manresà Gerard Farrés, en buguis, i l'odenenc Àlex Haro, copilot de Nani Roma, en cotxes, es troben en posicions de podi quan el Dakar més curt de la història és a un dia d'arribar a la jornada de descens. La jornada marató d'ahir no va recollir gaires víctimes il·lustres en les diferents categories, però sí que va ser entretinguda, amb arribada a Moquegua per a les motos i els quads i a Tacna per a tots els altres vehicles, la qual cosa assegurava diversió i entreteniment a l'hora de poder-ne seguir les evolucions.

En la categoria de buguis, Far-rés havia d'obrir pista per haver guanyat l'etapa del dia anterior i ho va acabar pagant, tot i que va recuperar al final per la davallada de l'actual campió, Reinaldo Varela. La catàstrofe va arribar per al líder fins ahir, el xilè Chaleco López, que va perdre totes les possibilitats en deixar escapar més d'una hora. El gran beneficiat va ser el rus Kiriakin, que va sobrepassar els seus adversaris i va vèncer amb una gran distància de més d'onze minuts sobre el mateix Farrés. Sembla que, si no hi ha avaries, el ral·li pot estar entre tots dos, ja que el tercer es troba a més de mitja hora. El manresà tindrà la possibilitat avui de recuperar temps en sortir després que el seu adversari.



Els Mini ataquen

En els cotxes, el damnificat d'ahir va ser el sud-africà Giniel de Villiers, que va perdre més de cinc hores i totes les possibilitats de títol final. El qatarià Al Attiyah es va confirmar com a màxim candidat al triomf final, tot i que els Mini van donar senyals de vida, de la banda de Peterhansel, de l'equip oficial, i de Nani Roma i Àlex Haro, que van ser quarts de l'etapa i pugen al tercer lloc de la general. Dos Minis més, els de Przygonski i Al Rajhi, amenacen Al Attiyah, que haurà de competir contra tota l'escuderia alemanya gairebé sol.

La jornada va ser molt positiva per a Isidre Esteve, que, per primera vegada des que va començar la prova, es troba entre els vint primers, en concret en dinovena posició, després de ser 24è ahir. Sembla que es troba en condicions de seguir escalant. Àlex Aguirregaviria i Jordi Comallonga eren lluny de la meta en el moment de tancar edició.

També va fer una bona etapa el camió de Gerard de Rooy i Moi Torrallardona, sobretot veient d'on venien el dia anterior. Tot i ser desens de la jornada, van pujar dos llocs a la general, en què ara són cinquens, darrere de tres dels quatre russos de Kamaz i del txec Macik, que ahir va quedar segon d'etapa. El podi és lluny i hauran d'esperar errades dels rivals i també guardar-se del quart Kamaz, que els ve a darrere.

Pel que fa a les motos, gran dia del nord-americà Brabec, que va guanyar l'etapa i es va situar líder de la general en descavalcar el xilè Pablo Quintanilla. Price i Sunderland són els KTM amenaçants de darrere. Armand Monleón és dinovè de la general, en progressió, i Pep Mas era a la pista ahir a la nit. Avui, jornada anterior al descans des dels respectius campaments de la marató fins a Arequipa.