Martorell acollirà la fase prèvia del Campionat d'Espanya sub-16 i sub-19

Del 25 al 27 d'aquest mes de gener, Martorell acollirà la fase prèvia del Campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques sub 19 i sub 16 de futbol sala. Els combinats catalans comptaran amb dos jugador del Sala 5 Martorell a les seves files: Víctor Cecília (sub 19) i Ibai Espinosa (sub 16). Els partits d'aquesta fase prèvia de l'estatal, es jugaran entre el pavelló esportiu municipal i al pavelló esportiu Can Cases.

En categoria sub 16, Catalunya es jugarà el pas a la fase final davant la Comunitat de Madrid (divendres 25, 10.30 hores), el País Basc (dissabte 26, 10.30 hores) i Castella-La Manxa (diumenge 27, 10.30 hores). En categoria sub 19, Catalunya s'enfrontarà a la Comunitat de Madrid (divendres 25, 12.30 hores), al País Basc (dissabte 26, 12.30 hores) i a Castella-La Manxa (diumenge 27, 12.30 hores). Tots els partits del combinat català seran al pavelló esportiu Can Cases. La resta d'enfrontaments entre les altres seleccions es disputaran al pavelló esportiu municipal.