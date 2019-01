Delteco, un cuer que depèn del tercer quart

L'entrenador del Baxi Manresa, Joan Peñarroya, va invertir ahir uns minuts a parlar del Delteco, el cuer de l'ACB i rival demà del seu equip. Va dir que no és tan mal equip, ni que sigui últim destacat i només hagi guanyat tres dels quinze partits disputats fins ara. Peñarroya explicava que, tot i el gran nombre de desfetes, en moltes d'elles ha competit fins al final i ha posat en problemes els rivals. Fent una anàlisi trobem que és cert que els guipuscoans rendeixen millor a les primeres meitats que a les segones. De fet, han aconseguit guanyar 7 primers quarts i 5 segons i han acostumat a arribar vius als descansos en els seus enfrontaments.

Però fent una anàlisi període per període ens adonem que hi ha un quart que és clau per saber si el Delteco tindrà possibilitats de victòria o no. És el tercer. En les tres victòries aconseguides, l'equip de Sergio Valdeolmillos no va cedir en aquest tram de partit, que ha perdut onze vegades de quinze. Només en un cas, a la pista del Tecnyconta, han guanyat aquest quart i han acabat perdent el partit.

Així, analitzant partit per partit, veiem que l'equip donostiarra ha fet bons inicis. Davant de rivals de nivell com el Tenerife o el València han arribat a vèncer de nou i de dotze punts, respectivament, en els primers deu minuts. Els segons quarts tampoc no són especialment desastrosos, tot i que les diferències contràries comencen a créixer i alguns contraris com el Fuenlabrada, el Joventut, el Breogán o encara més el Reial Madrid les han aprofitat per escapar-se'n definitivament. És al tercer quart, però, on es marca la diferència i on s'arriba a saber si el Delteco podrà guanyar el partit o se n'haurà d'acomiadar de manera gairebé definitiva.

Perquè en aquesta fase el Delteco ha encaixat fins a quatre derrotes per una diferència de doble dígit, entre les quals destaquen els partits contra el Baskonia, l'Obradoiro, l'UCAM i el Barça. Els donostiarres no han sabut respondre a la tornada del descans, però quan ho han fet, gairebé sempre han guanyat.

Així, van resistir contra el Burgos amb l'empat i van decidir al darrer quart. Abans, davant del Gran Canària, van trencar el partit en la seva victòria més clara i, sobretot, a Andorra, el van fer servir per iniciar una remuntada de vuit punts en contra que van reblar al final.

Les xifres de l'últim quart tampoc no són gaire positives. La veterania d'alguns dels seus homes com Van Lacke (38 anys), Sekulic (36) i Corbacho (34) pot fer bo imposar un ritme alt i complicat d'aguantar. El Baxi haurà de provar aquesta consistència per