Un gol als darrers segons impedeix sumar a l'Igualada

L'Igualada Rigat va tancar la primera volta amb una nova derrota a domicili, aquest cop en la seva visita al Calafell, que es va imposar per la mínima amb un gol de Torné quan faltaven 41 segons per al final del duel (4-3). El partit es va disputar a Vilafranca, ja que els locals no podien jugar a la seva pista habitual perquè el Vendrell també tenia partit a casa, en una darrera jornada de la primera volta amb horari unificat. Tot i la victòria, els del Baix Penedès no es van poder classificar per a la Copa, ja que el Voltregà va tombar el Reus Deportiu (2-1) i és ell qui obté la plaça.

Després d'una primera aproximació local, els igualadins es van avançar en el marcador al minut 2 gràcies a una diana d'Oriol Vives. Deu minuts més tard, però, Àngel Rodríguez va empatar després de superar Elagi Deitg, que va finalment va superar el dolor d'una lesió muscular a l'esquena i va ser a la pista. Al minut 18, el mateix Rodríguez va avançar el seu equip i amb el 2-1 es va arribar a la mitja part de l'enfrontament.

En l'inici de la segona meitat, Méndez va tornar a establir l'empat i, cinc minuts més tard, al 30, César Vives va avançar l'Igualada en aprofitar un rebot d'una falta directa. Els visitants van poder fer el quart gol amb xuts del mateix Vives, de Bars i de Pla (el d'aquest últim es va estavellar al pal), però qui va marcar va ser el Calafell, mitjançant Torné, al minut 42. Després de diverses ocasions dels igualadins, Torné va establir el 4-3 al darrer minut. Tot seguit, els anoiencs van treure el porter i van jugar amb cinc jugadors de pista, però no van aconseguir empatar el partit.

Al final del partit, el tècnic anoienc, Ferran López, va declarar al compte de Twitter del club que «perdre sempre és difícil, i de la manera que ha sigut encara més. Ens ha costat entrar al partit, però l'equip ha tingut una molt bona reacció, sobretot en els primers quinze minuts de la primera part. No estic content amb la dinàmica de resultats, però no són correlatius amb el joc. El partit de la WSE Cup arriba en el moment ideal, volem seguir a la competició i tancar l'eliminatòria no serà gens fàcil».