Gerard Farrés "Estem satisfets perquè hem aconseguit l'objectiu de no equivocar-nos"

Ja 'només' queden dos dies per assolir l'anhelada meta de Lima, i Gerard Farrés torna a estar en ratxa després de la mala fortuna viscuda en la jornada anterior. Una etapa gens senzilla, mantenint la tònica d'aquesta segona setmana de submergir als equips en tones de sorra en un recorregut novament exigent, i compartint quilòmetres amb les primeres jornades de carrera.

La jornada ha començat amb un recorregut fora pista amb molt fesh-fesh i boira baixa, per passar a la meitat del dia a recórrer zones àmplies i molt ràpides, posant-los en dificultats el final en un nou afartament de sorra i dunes on era fàcil enganxar- .

Pel que fa al desenvolupament de l'etapa, Gerard i Dani van arrencar amb un ritme conservador a causa de la boira sempre pendents de la decisió dels seus rivals ... i va succeir: aproximadament al km 97 observaven al seu contrincant Reinaldo Varela detingut per un problema mecànic. A partir d'aquí, el rival a batre era Francisco "Chaleco" López, que volava marcant tots els scratch en els waypoints i ha estat intractable en la jornada d'avui.



Gerard Farrés comentava a l'arribar al campament: "Avui ens ha anat tot perfecte però segurament el fet de sortir enrere ens ha perjudicat, no hem pogut córrer més. Estem satisfets perquè hem aconseguit l'objectiu de no equivocar-nos i arribar al final, ia més els nostres rivals han tingut problemes. Demà és una etapa molt difícil també i demà passat són dunes en què pot passar de tot. Encara tenim opcions perquè cada dia les coses canvien moltíssim, aquest Dakar és brutal. Seguirem lluitant al màxim ".

Dani Oliveras: "Els temps no ens han sortit del tot, els primers trenta quilòmetres hem rodat a la boira i sembla que als de davant no els ha enxampat tan de ple. No vèiem ni a dos metres, era realment perillós i hem decidit baixar molt el ritme. Hem anat conservant el Can-Am, sempre amb molta precaució. Seguim amb la moral alta i seguirem lluitant com cada dia ".