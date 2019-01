Lalanne, amb febre, no es va entrenar ahir i Gintvainis podria tornar

El pivot haitià del Baxi Manresa Cady Lalanne no es va poder entrenar ahir amb els seus companys per culpa d'una gastroenteritis amb febre. El jugador caribeny va arribar fins a 39 graus de temperatura i caldrà veure quina és la seva evolució durant el cap de setmana per saber si està a punt per disputar el partit de demà a les cinc de la tarda davant del Reial Madrid. De cara a aquest duel, la novetat a la convocatòria podria ser la del base lituà Gintvainis. Durant la setmana ha fet exercicis amb els companys després de la seva lesió muscular que fa més d'un mes que dura.