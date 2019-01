El Martorell es manté ferm com a local i no falla en un complet duel amb el Prat B

El Martorell va aconseguir una còmoda victòria davant d'un Prat B necessitat de punts. El conjunt local va disputar un partit rodó tot i perdonar clares ocasions en la primera meitat. L'equip entrenat per Albert Nualart va saltar damunt del terreny de joc amb un ritme molt alt i portant la iniciativa en tot moment.

No va ser fins al segon minut de la represa que l'equip martorellenc va ser capaç de marcar el primer gol. Quatre minuts més tard el Martorell va ampliar l'avantatge i el conjunt visitant va fer un triple canvi per buscar la remuntada. Amb l'equip abocat a l'atac, els visitants van deixar molts espais defensivament i els locals ho van aprofitar per sentenciar el partit amb el tercer gol. La setmana vinent el Martorell visitarà el camp del complicat Sant Quirze.