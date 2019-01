L'Igualada Rigat engega la segona volta, avui a la pista del Vic

Després de classificar-se, dissabte, per als quarts de final de la World Skate Europe Cup (abans Copa Cers), l'Igualada Rigat torna avui a la lliga amb la primera jornada de la segona volta. L'equip que entrena Ferran López visita la pista del Vic. Els igualadins han fet tres partits seguits a l'OK Lliga sense victòria, amb dos empats, a la pista del Vendrell (2-2) i a casa amb el Sant Cugat (4-4), i una der-rota, al Vendrell (4-3), i estan classificats setens amb 24 punts. Els osonencs són onzens amb 14 punts i en lluita per la permanència, amb un grup molt ampli d'implicats en la mateixa situació.

Per a l'Igualada Rigat és un partit prou important per tornar a agafar el bon camí a la competició regular. El seu jugador Oriol Vives apunta que «el matx és importantíssim. Venim de no trobar la millor versió de l'Igualada en lliga i ho volem aconseguir. Tenim una oportunitat d'or de fer-ho a Vic i sumar tres punts que ara fa dies que no ho aconseguim, i consolidar una bona classificació».