El Manchester City goleja i passa als vuitens a la FA Cup

El Manchester City va accedir als vuitens de final de l'Emirates FA Cup gràcies a la victòria per 5-0 davant del Burnley. Els citizens van solventar amb facilitat l'eliminatòria a partit únic enfront d'un rival que no va oposar resistència. Els locals es van inaugurar el marcador al minut 23 a través d'un gol del davanter brasiler Gabriel Jesus a passada del seu compatriota Danilo, i van sentenciar amb dos gols consecutius a la segona meitat de Bernardo Silva i Kevin De Bruyne. El mateix De Bruyne, que va assistir en el gol de Silva, va propiciar el 4-0 amb una potent centrada des de la banda dreta que Kevin Long va desviar per marcar-se en pròpia porteria. En la recta final, l'argentí Sergio Agüero va rubricar amb la maneta després de transformar un penal que s'havia comès sobre David Silva.

D'altra banda, el duel d'entrenadors espanyols entre Javi Gracia i Rafa Benitez va decantar-se cap al primer. El seu equip, el Watford, va doblegar fora de casa el Newcastle gràcies als gols d'Andre Gray al minut 61, després d'aprofitar una assistència de Will Hughes, i d'Isaac Succes al temps de descompte.

Entre els equips amb menys renom van destacar les classificacions del Derby Country, que va guanyar l'Accrington Stanley (0-1) i del Swansea, que va golejar el Gillingham (4-1).

Per contra, hi haurà replay en els partits entre Portsmouth i Queens Park Rangers (1-1), Middlesbrough i Newport (1-1), i Brighton i West Bromwich (0-0).