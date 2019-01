El CG Puigcerdà s'imposa a Jaca i jugarà el play-off tres temporades després

Dos gols del defensa letó Reinis Demiters, al tercer i últim període, van certificar el triomf del Club Gel Puigcerdà a Jaca (1 a 3) i van segellar la classificació dels cerdans per jugar el play-off pel títol, després de tres anys d'absència.

A les grades del pavelló de Jaca va destacar la presència d'una àmplia representació d'aficionats groc-i-negres. Per a l'equip de l'Alt Aragó, guanyar era imprescindible per eludir l'últim lloc a la classificació. Per això, Salvador Barnola i Daniel Hilario, tècnics puigcerdanesos, van plantejar un partit defensiu. Aquesta tàctica va comportar que els visitants fossin sancionats amb el triple d'expulsions que els locals, però els va permetre avançar-se a l'electrònic ja al primer període (minut 7.39). El davanter llivienc Nacho Granell va transformar el refús del porter Bruno González per fer el 0 a 1.

Els alt-aragonesos van reequilibrar el marcador a la meitat del segon període, quan Javier Chaín va aprofitar una assistència d'Adrián Betrán (minut 30.36). El Jaca va prémer l'accelerador ofensiu, però els cerdans van saber patir en defensa fins que Demiters va aprofitar el refús d'un xut del finlandès Kustaa Touhimaa per avançar el seu equip (minut 49.24). El letó va segellar el triomf amb un slap des de la línia blava de primeres que González no va poder aturar (minut 55.04).

Amb aquesta victòria, a més de classificar-se per als play-off quan falten dues jornades per a la conclusió de la lliga regular, el CG Puigcerdà pràcticament s'assegura la segona posició final i, per tant, tenir el factor pista a favor a les semifinals. Només el Majadahonda, que encara ha de jugar tres partits, podria forçar un empat que posés en perill aquest segon lloc. Els cerdans sumen 23 punts en quinze partits, el Barça 20 i 14 els madrilenys, amb dos partits menys. En l'altre partit de la 18a jornada, el Barça va cedir davant el CHH Txuri Urdin per 1 a 7.