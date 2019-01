La rèplica del CN Minorisa al colíder Poble Nou va quedar massa curta

El CN Poble Nou, colíder de la classificació i clar aspirant a l'ascens a la lliga estatal, va haver de patir de debò en el seu desplaçament a la piscina del CN Minorisa. Els joves de Dani Calvo van saber com jugar davant l'homogeni equip barceloní, que va haver d'activar tots els recursos per sumar uns punts importants per assolir els seus objectius. Per part manresana, una injecció de moral i de reforç al treball diari que desenvolupen els joves jugadors del planter. Els dos equips es van intercanviar parcials favorables abans del descans (2 a 1 i 1 a 2).

Tot estava obert. Les grades van vibrar amb l'inici del tercer període, quan Ruiz i Puerta posaven els de casa amb dos gols al davant (5-3). La reacció dels visitants va ser immediata i es va passar al 5-7 gràcies a errades defensives manresanes. L'experiència visitant va saber mantrenir l'avantatge.