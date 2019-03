L'Atlètic visita un Alabès que aspira a ser quart

L'Atlètic de Madrid, que ja sabrà el resultat del líder, el Barça, quan salti al terreny de joc de Mendi-zorrotza, visita un Alabès que es troba en plena lluita amb el Getafe i amb d'altres equips per la quarta posició, que dona accés a la Lliga de Campions. Abans s'haurà disputat el derbi del sud de Madrid, en què el conjunt de Bordalás intentarà augmentar els dos punts d'avantatge sobre els vitorians, els tres respecte del Sevilla i els sis damunt del València.

Pel que fa a l'Atlètic, tocat per la darrera derrota a San Mamés i per l'eliminació europea, tornarà a tenir problemes en el lateral esquer-re per la baixa durant tota la temporada del traspassat Lucas Hernández, que ha fitxat pel Bayern de Munic, i de Filipe Luis. El conjunt d'Abelardo, per la seva banda, no podrà comptar amb el central xilè Maripán, lesionat amb la seva selecció.

El dia el completa un interessant Celta-Vila-real. Els gallecs són a quatre punts dels castellonencs i són en zona de descens.