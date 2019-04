Un segon aparta les noies de l'Avinent del podi estatal de clubs de mitja marató

Un segon va privar a la formació femenina de l'Avinent Manresa de pujar al tercer graó del del podi en el Campionat d'Espanya de clubs de mitja marató disputat a Sant Cugat. El que ja era una fita històrica de l'entitat presentar una formació per primera vegada en un estatal de ruta femení, va quedar enfosquida per aquest segon que no va permetre rubricar el debut amb un lloc d'honor.

Les tres components de l'equip manresà van cobrir les expectatives en quan als registres personals que podien assolir. Meritxell Soler va capitanejat la formació entrant sisena (posició de finalista) amb 1h 16' 31". Destacada dotzena posició de Mireia Guarner amb 1h 22' 38", molt a prop del seu millor registre. I molt meritòria i treballada la vint-i-tresena plaça de la component més jove de l'equip manresà i del campionat, Lorena Cubillas, que va tancar equip amb 1h 31' 28''. La suma dels tres temps va donar un total de 4h 10' 37'', a només un segon de l'equip alabès CA La Blanca que va sumar 4h 10' 36'', enduent-se el bronze estatal. El subcampionat va ser pel Bathco Running Team amb 4h 09' 22'', i el títol estatal pel potent combinat del Bilbao Atletismo amb 3h 42' 44''. La prova ha estat dominada individualment per Elena Loyo que es va imposar amb 1h13' 16'', i per Houssane Eddine Benabbou (AD Marathon) que s'ha endut el títol estatal masculí amb 1h 03' 55''.

L'Avinent Manresa va ser l'únic equip català present en aquest estatal tant en categoria femenina com masculina. Els nois de l'Avinent van ocupar la setzena posició, amb David Martínez (31è amb 1h 08' 32''), Manel Deli (80è amb 1h 14' 34''), i Màrius Terrè (90è amb 1h 18' 35'').