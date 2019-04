El CT Manresa infantil i cadet femení, a la fase final de la lliga

Els equips infantil i cadet femení del CT Manresa han certificat la seva classificació per a la fase final de la Lliga Catalana AXA, el campionat de Catalunya per equips de tennis per comarques. Aquest cap de setmana va finalitzar la fase regular i els bons resultats de les manresanes han donat peu a entrar al quadre final de la lluita pel títol , que es jugarà el proper mes de maig amb els millors equips catalans.

Les infantils Laia Garriga, Ariadna Solis, Laia Berné i Marta Guitart van classificar-se com a primeres de grup en categoria 1 i que competien contra el CT Vic, el CT Cardedeu, el CT Belulla i el CT Torelló. L'equip cadet, amb Nicoleta Anestiadi, Júlia Seguí i Jana Fernández, va assolir l'objectiu de classificar-se per a la fase final de la competició, en quedar en segona posició en el grup de categoria 2, el qual va liderar com a primer classificat el CT Vic. També hi van participar el CT Mollet, el CT Torelló i el CT els Gorchs.