Punt boig amb dues cares del Barça

La lliga encara no està liquidada, però gairebé. El punt aconseguit in extremis en el descompte dona un marge de vuit punts al Barça abans de rebre l'Atlètic de Madrid dissabte. Els d'Ernesto Valverde van tenir diverses cares al camp d'un Vila-real que ja es veia guanyador al minut 90 quan manava 4 a 2, després de remuntar un 0 a 2 inicial. Messi, que va sortir de refesc, i Suárez van ser els protagonistes en el temps afegit.

El Barça no va tardar en disposar de la primera oportunitat. Al minut 3, el local Ekambi va perdre la pilota en la construcció i Coutinho va servir a Suárez; l'uruguaià va retallar dins de l'àrea i, des d'una posició massa escurada, va rematar al pal curt i Asenjo va enviar la pilota a córner. Els primes minuts van ser elèctrics i després de l'ocasió de Suárez en van venir dues de molt seguides dels groguets, però el porter Ter Stegen va impedir que es convertissin en gol. Al minut 7, el porter alemany va aturar un cop de cap d'Iborra des del cor de l'àrea, prolongant la pilota per sobre del travesser. Un minut després, Umtiti va fer una passada deficient, tallada per Samu, que va encarar i superar per velocitat Lenglet; en l'un contra un amb Ter Stegen, la mà de l'alemany va ser providencial.

Anades i vingudes. Una passada a l'espai cap a Malcom va deixar sol el brasiler, que va conduir fins a l'àrea i va servir amb safata a Coutinho, que només va haver d'empènyer la pilota per anotar el 0 a 1 al minut 12. I dos després, de nou protagonisme per a Malcom, en aquest cas per fer el 0 a 2 en aprofitar una centrada d'Arturo Vidal al segon pal

El Barça no en tenia prou i va continuar assetjant la porteria d'Asenjo. Al minut 19, un llançament picat de Coutinho va ser repel·lit pel pal, amb el porter del Vila-real ja superat. Els blaugrana trobaven moltes facilitats per superar la defensa groga.

El Vila-real semblava mort, però va revifar amb l'1 a 2 anotat per Samu (min 24), després d'una primera rematada al pal del mateix jugador. A partir d'aleshores el partit va canviar de decoració, amb un Vila-real bolcat a l'atac i un Samu que era un autèntic malson per als defensors del Barça, especialment per a Lenglet. Al minut 40, Samu la va tornar a tenir, però de nou Ter Stegen va evitar el gol. En el descompte, Suárez va posar a prova Asenjo, que va fer una bona estirada.

El segon temps no podia començar millor per al Vila-real. Ekambi va rescatar una pilota que semblava perduda a la banda dreta i, quan semblava que faria una centrada cap a Samu, que entrava sol pel punt de penal, va llançar a porteria, fet que va sorprendre un Ter Stegen més pendent de la passada enrere.

Com no podia ser d'una altra manera, el Barça va reacionar i el partit es va tornar a obrir, amb possibilitats de marcar d'uns i altres. Però qui ho va fer va ser el conjunt local amb el seu tercer gol, dos minuts després d'entrar Messi per Coutinho. Al minut 62, Iborra va superar la sortida de Ter Stegen amb una pilota picada. Samu va poder fer el quart, però el seu xut va estavellar-se al travesser (min 68). Qui no va fallar va ser Bacca, que va sentenciar al minut 80 després de driblar Ter Stegen.

Semblava dat i beneït, però faltava el moment Messi. Amb el local Álvaro expulsat, l'argentí va convertir magistralment una falta al minut 90 i, tres després, Suárez va fer l'empat a la sortida d'un córner.