El València visita Andorra sense Rafa Martínez, que té lumbàlgia

El València Basket visita (20.45 hores) la pista del MoraBanc Andorra en el partit inaugural de la jornada 26 de la Lliga Endesa, que s'ha avançat a avui per la final de l'Eurocup que disputarà l'equip taronja la setmana que ve davant l'Alba de Berlín. El conjunt de Jaume Ponsarnau no podrà comptar amb Rafa Martínez. El santpedorenc serà baixa per al partit d'avui per una lumbàlgia i el seu lloc l'ocuparà Joan Sastre. Per la seva banda, el MoraBanc va rebre ahir la bona notícia de l'alta mèdica de Moussa Diagne, ingressat aquests dies per una síncope.