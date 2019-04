Girona i Espanyol volen trencar la mala dinàmica i allunyar-se del descens

El Girona rep avui l'Espanyol a Montilivi amb l'objectiu de guanyar el derbi català, fet que el situaria en una posició a la taula de classificació per no patir pel descens. En la mateixa situació es troba l'equip blanc-i-blau, que després d'un fantàstic inici de temporada va entrar en una dinàmica molt negativa de resultats, de la qual no s'acaba de recuperar.

L'equip d'Eusebio està només a cinc punts del descens, després de les derrotes davant l'Athletic Club i l'Atlètic de Madrid. Els de Rubi només tenen un punt més, i una derrota a Girona podria complicar la situació al conjunt blanc-i-blau, que no guanya un partit de lliga des de fa un mes. El tècnic de Vilassar de Mar no tindrà disponible el davanter argentí Ferreyra ni el seu compatriota Piatti, com tampoc el central David López, tots ells lesionats. Tampoc no està a la llista de convocats el lateral esquerre Dídac Vilà, que va veure la cinquena targeta groga la jornada anterior.



Pitjor local contra pitjor visitant

En el derbi d'avui s'enfronten el pitjor equip local contra el pitjor visitant. El Girona no guanya a Montilivi des del 27 d'octubre, quan va derrotar el Rayo Vallecano (2-1). D'altra banda, l'Espanyol no obté la victòria lluny del seu estadi des del 21 d'octubre a El Alcoraz, davant l'Osca (0-2).

El conjunt blanc-i-blau buscarà la revenja del partit de la primera volta, en el qual el Girona va guanyar de manera contundent a lR'CDE Stadium (1-3). Aquesta derrota, el novembre, va trencar la bona ratxa dels de Rubi a casa i no es va recuperar fins al gener, amb la victòria al Leganés (1-0).