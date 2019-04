El Navàs segueix guanyant després de l'ascens a Copa

El Club Bàsquet Navàs no es va relaxar després de confirmar el seu ascens a Copa Catalunya i va derrotar a la seva pista el Ramon Llull per un resultat final de 69-51.

Després d'un primer quart anivellat (18-19), en el segon els bagencs van millorar la defensa i van obrir una diferència de set punts a la mitja part (35-28).

En la segona part, el conjunt dirigit ahir per Xavier Simó (el tècnic principal, Isidre Suau, va estar absent per problemes de salut) es va mostrar superior i va finalitzar el tercer quart amb vuit punts de marge (50-42). En els deu darrers minuts de partit, els locals van obtenir una màxima diferència de 22 punts i no van patir en cap moment per obtenir una nova victòria.