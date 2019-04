Finalitza la lliga regular de l'NBA amb els Bucks de Gasol com a líders

La lliga regular de l'NBA va acabar la matinada d'ahir amb els Milwaukee Bucks com a equip amb millor global de tota la lliga (60-22). El conjunt de l'est disposa de Giannis Antetokounmpo, un dels candidats a l'MVP de la temporada, Nikola Mirotic i Pau Gasol, qui es perdrà la primera ronda davant els Detroit Pistons per lesió. El millor equip de la conferència oest ha estat els Golden State Warriors (57-25), actuals campions, que els ha costat mantenir el ritme de competició d'altres anys. Juancho Hernangómez (Denver), José Manuel Calderón (Detroit), Ricky Rubio (Utah), Marc Gasol i Serge Ibaka (Toronto) també seran als play-off.