Toni Bou buscarà demà el vuitè Trial de les Nacions

El pilot pierenc Toni Bou buscarà demà, a la Vendée (França), un altre títol per engruixir el seu insuperable palmarès. Amb els seus companys de l'equip espanyol és el favorit indsicutible per imposar-se en el Trial de les Nacions indoor, el campionat del món per equips que ja ha aconseguit set vegades, totes en les que ha participat fins ara.

Bou arriba al certamen com a campió del món individual en pista coberta i també després d'haver començat amb bon peu el campionat estatal a l'aire lliure. Encara queda un mes i mig per a l'inici del campionat gran, a Pietramurata (Itàlia), i l'anoienc està fent passes per arribar-hi en bona forma i buscar el tretzè títol consecutiu, el vint-i-sisè en total.

El seu company d'equip va ser Jaime Busto, que compartia conjunt amb Bou a Repsol-Honda fins fa dos anys i que ara forma part de GasGas. Són els màxims candidats a la victòria, ja que al campionat no es veu cap parella d'un sol país que els pugui fer ombra. França, la Gran Bretanya, Itàlia i Noruega seran els altres participants.

Abans de la competició, Bou ha indicat que «el Trial de les Nacions és una cursa diferent i que m'agrada córrer perquè és una competició molt tàctica. Fa que hagis de compenetrar-te molt bé amb el company i, en aquest cas, crec que ens pot anar molt bé, ja que ens coneixem bastant. Tot i això, les zones solen ser fàcils i això ens pot complicar poder marcar la diferència».