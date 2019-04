Piqué desitja que l'Andorra arribi a jugar Champions

? Gerard Piqué serà una de les baixes, en el seu cas per sanció, del partit d'avui a Osca. Ahir al matí va fer cap a Andorra, on va presentar MoraBanc com a nou patrocinador per a l'equip del principat, que comparteix categoria, la Primera Catalana, amb el Manresa i l'Igualada. Una de les respostes més insòlites va arribar quan va afirmar que volia que «l'himne de la Lliga de Campions soni a Andorra. Sembla una utopia i cal anar pas a pas, començant per guanyar aquest cap de setmana». L'Andorra hauria de pujar quatre categories per poder-hi aspirar.