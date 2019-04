El Cadí es juga a Sant Sebastià la primera opció per ser a les semifinals

El Cadí la Seu té aquest migdia la primera oportunitat per classificar-se per a les semifinals per al títol de la Lliga Femenina. Les urgellenques juguen el segon partit de quarts de final, a Donosti, contra un IDK Gipuzkoa que van der-rotar dimecres (84-73) no sense dificultats però també amb prou solvència. «Anem a Sant Sebastià a guanyar sabent que tenim una bala a la recambra», afirma gràficament el tècnic Bernat Canut. Alhora, el preparador urgellenc deixa clar que la pista donostiarra és complicada. El Cadí ja hi va perdre en lliga regular, malgrat que va tenir el partit sempre a l'abast.

És diferent el segon matx respecte del primer més enllà d'anar amb una victòria de marge en la sèrie? Canut ho té clar: «Ha de ser una mica diferent perquè la realitat del partit ho serà. Hem de concedir molt menys en defensa, ser més disciplinades. I en atac, posar el mateix nivell de ritme». A qui li passaran més factura els nervis i la pressió, a l'IDK, que pot quedar fora de combat, o al Cadí, que es juga entrar a semifinals? «És curiós perquè ho estem vivint amb molta naturalitat. Quan va acabar el partit contra l'Araski (el darrer de la fase regular) estàvem molt tranquil·les i després del de l'IDK, també. Tothom calmat». També en el darrer entrenament abans de viatjar cap al País Basc «hi havia molta calma, i això és bo».

Les urgellenques tindran el suport de mig centenar d'aficionats que han viatjat de forma individual fins a Sant Sebastià. Hi haurà sobre el parquet, també, la MVP de la primera jornada del play-off, una Andrea Vilaró que amb 37 crèdits de valoració va marcar les diferències contra l'IDK. Passarà factura l'esforç fet dimecres? «Crec que ara mateix la il·lusió per la oportunitat que tenim val més que tot el cansament. Però hem d'aprovar en totes les assignatures si volem guanyar en aquella pista complicada: defensa, rebot, presa de decisions».