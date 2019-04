Griezmann i Morata deixen el Celta sense punts al Wanda

L'Atlètic de Madrid va obtenir una victòria còmoda davant d'un Celta sense el seu principal artífex, Iago Aspas, i s'assenta a la segona plaça amb els gols d'ahir de Griezmann i Morata (2-0). El talent del francès i les grans aturades de Jan Oblak van ser clau per vèncer un conjunt gallenc sense punteria, amb la baixa per sanció d'Aspas. L'equip de Simeone va aconseguir inaugurar el marcador just abans del descans amb un autèntic golàs de falta directa de Griezmann. A la represa, Morata va aprofitar un contraatac sensacional per sentenciar amb el 2-0.