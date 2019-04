El Tenea Esparreguera no dona cap possibilitat al cuer Castellbisbal

El Tenea Esparreguera va aconseguir una victòria contundent a domicili, aquesta vegada a la pista del Castellbisbal, el cuer del grup C-A de la Lliga EBA, que ja acumula vint derrotes de forma consecutiva (58-85).

En el primer quart només hi va haver un equip sobre la pista, i els jugadors dirigits per Òscar Navar-ro ja van agafar disset punts de diferència en l'electrònic (13-30). En el segon període hi va haver molta més igualtat entre les dues formacions, i això va afavorir el conjunt del Baix Llobregat Nord, que va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb setze punts de renda (32-48).



Solidesa en la segona part

Tornant dels vestidors, els homes locals van provar de tornar a entrar en el partit, però els esparreguerins es van mostrar sòlids i van finalitzar el tercer quart amb tretze punts de marge (47-60). En els deu darrers minuts, el conjunt visitant va tornar a mostrar-se molt superior i, gràcies a un parcial de 11-25, va anar eixamplant la diferència fins al 58-85 definitiu. En la propera jornada, la darrera de la competició, el Tenea Esparreguera jugarà al Ramon Martí davant el líder de la competició, l'Ibersol Tarragona. El matx es posarà en marxa el dissabte 27 d'abril a partir de les set de la tarda. En cas de victòria esparreguerina o de der-rota del Mataró Feimat a casa contra el Salt, el el Tenea acabaria el campionat com a quart classificat. En cas contrari, finalitzaria en el cinquè lloc.