CaixaBank renova el suport al Baxi Manresa per a un any més

D'una forma molt significativa, molt a prop del cercle central de la pista del Nou Congost, on hi ha el logotip de l'entitat bancària, el Bàsquet Manresa i CaixaBank van escenificar ahir la renovació del seu vincle, que ja es perllonga des de fa setze anys i que es rubrica ara per a un més, i amb la voluntat de poder continuar. Josep Sàez, president del Bàsquet Manresa, i el també manresà Jaume Masana, que és el director territorial de CaixaBank a Catalunya, van presentar el nou acord. Sàez va agrair la confiança de CaixaBank i Jaume Masana va felicitar «el club i els professionals que el duen per la seva magnífica gestió i per la trajectòria de l'equip aquesta temporada, que, especialment als manresans, ens fa gaudir molt».

CaixaBank, abans amb l'antiga denominació de La Caixa, és des del 2003 fent costat al club del Nou Congost i s'hi ha mantingut fidel en les bones èpoques i també en els descensos de categoria, que han estat dos des d'aleshores. Hi ha col·laboració de l'entitat tant pel que fa a l'equip professional com a la base, i la publicitat més visible és la que apareix al cercle central de la pista. CaixaBank ha estat un suport important quan han calgut refinançaments per mantenir el Manresa a l'elit i ha ofert un tracte especial al club.

Coincidint amb aquest acte, es va fer una nova foto oficial de curs del Baxi Manresa, ara amb els jugadors arribats en els darrers mesos inclosos, com Murphy, Zubcic, Sima i Fisher, que podria tornar a l'equip contra l'Herbalife.