Mireia Jurado i Guillem Naspler seran avui a les finals dels estatals mini

La jugadora avinyonenca del CB Torelló Mireia Jurado i el basquetbolista del CB Artés Guillem Naspler es van classificar ahir per disputar les respectives finals dels Campionats d'Espanya de la categoria mini que s'estan jugant aquests dies a San Fernando (Cadis). Els partits decisius seran aquest matí i al migdia.

A les deu del matí començarà la final femenina, que la disputaran Catalunya i l'equip amfitrió, Andalusia. Les catalanes, entrenades per Enric González, van guanyar la Comunitat de Madrid per 80-59 en un partit en què van començar per darrere en el marcador. En el cinquè dels sis períodes, però, van poder desfer-se de la pressió del rival i van anart augmentant la diferència fins a aconseguir la victòria. Guanyar serà complicat per al combinat femení, ja que el seu rival serà l'equip amfitrió i tindrà el suport dels seus aficionats.

Pel que fa a la competició masculina, Guillem Naspler i els seus companys es van imposar a les Canàries per 89-68. És un pas cap endavant del combinat que ara dirigeix Àlex Terés, amb el suport de Marc Guillem i Xavier Orois, ja que en l'edició passada del mateix campionat no van poder passar de la quarta posició i, per tant, es van quedar fora del podi. Ara, aquest queda assegurat després de completar un torneig immaculat, amb ple de victòries a la primera fase. El rival de l'equip català a la final, a partir de les dotze del migdia, també serà Andalusia. Els partits es poden seguir pel Facebook de la federació espanyola.