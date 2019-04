El Barça fa curt en el primer partit

L'Anadolu Efes va guanyar ahir el primer punt de l'eliminatòria de quarts de final de l'Eurolliga amb el Barça, que és la que porta cap a la Final Four de Vitòria. Els catalans van estar a prop dels locals en moltes fases del partit, però el domini i el triomf van ser dels turcs. Divendres, de nou a la pista de l'Esfes, els homes de Svetislav Pesic (amb el manresà Ricard Casas d'ajudant) tenen una nova oportunitat per sumar abans que la sèrie es traslladi cap a Barcelona.

L'Efes va sortir molt fort i es va escapar amb un 24-13 després d'un triple de Micic, que va estar en estat de gràcia amb els tirs (4 de 5 en triples). El Barça, malgrat tot, va saber millorar en defensa en el segon quart i va aconseguir que al descans el partit estigués ben viu, amb 40-36 en contra.

Tot i tenir un mal dia pel que fa als llançaments (amb el 26% en els triples), els del Palau van poder arribar amb possibilitats de vèncer quan el partit es decidia i van forçar fins a un 71-66 a manca de 2'10'' per al final del matx. Aquest va ser l'únic instant en el qual els canells dels locals es van arronsar. El Barça va poder retallar més, però un triple ràpid que va errar Blazic més una cistella anotada per Micic van ser el que van fer frenar la remuntada blaugrana.

El Barça va dominar en el rebot ofensiu (10 captures), però això no va ser suficient per poder manar en el control del ritme, que va ser de l'Efes. Pel que fa a assistències i pilotes perdudes, els números van ser similars i el que va acabar per decantar la balança a favor de l'Efes va ser el més gran encert ofensiu de jugadors com Larkin, Moerman i Dunston, que van fer més de 10 punts. Del Barça, tan sols Heurtel (12) i Tomic (14).