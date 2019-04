Un hat-trick de Benzema dona la victòria al Madrid davant l'Athletic

El Reial Madrid va superar l'Athletic Club de Bilbao a casa amb un hat-trick de Benzema. Zidane va deixar a la banqueta Isco, Bale i Nacho. No va poder comptar amb Sergio Ramos, lesionat, i va donar l'oportunitat de jugar a Vallejo.

La primera meitat va ser molt avorrida, de joc amb constants aturades, sense un clar dominador i amb poquíssimes ocasions destacables. Vallejo, molt oportú, va desfer una ocasió claríssima de Williams just a l'inici de la represa, i aquí va nèixer un contraatac conduit per Kroos, amb centrada d'Asensio i rematada impecable de Benzema, que va firmar l'1-0. Al minut 75, en un córner picat per Bale, una altra vegada Benzema, i de nou de cap, va situar el dos a zero. Aduriz i Williams van poder marcar en un parell de rematades de cap, sense sort. En una jugada molt desgraciada entre Herrerín i Yuri, va aprofitar-ho en el temps afegit Benzema per fer el tercer i anotar-se el hat-trick.