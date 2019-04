El Dakar fa oficial l'esbós d'un nou recorregut el 2020 a l'Aràbia Saudita

El Dakar va fer oficial ahir l'esbós d'un nou recorregut a l'Aràbia Saudita per a l'any vinent. En l'acte d'ahir a Raid es va presentar el circuit de la propera edició, que serà històrica perquè es disputarà per primera vegada al continent asiàtic. Després de disputar-se a Amèrica del Sud des de l'any 2009 i que l'edició passada va ser exclusivament al Perú, la propera temporada es trasllada de continent i se celebrarà entre el 5 i el 17 de gener. Entre els assistents hi havia els catalans Nani Roma i Laia Sanz. El Dakar 2020 començarà a la ciutat de Jeddah i acabarà a la ciutat d'Al Qiddiya, que es va començar a construir l'any passat.

La prova s'elevarà fins als 2.500 metres en el seu pas per les muntanyes de la frontera de Jordània. El director del Dakar, David Castera, va assegurar ahir en la presentació que l'Aràbia Saudita, «en la zona més extensa de la regió, les possibilitats de traçar un recorregut exigent, equilibrat i variat són pràcticament infinites».