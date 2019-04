L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada convida a la Punk Trail Solidària

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada col·labora una vegada més, a través de la regidoria d'Esports, en l'organització de la Punk Trail, que es farà el proper 1 de juny. És una cursa popular i solidària per la vila i pel seu entorn amb el clar objectiu de recaptar fons per al Banc d'Aliments.

L'esdeveniment és organitzat per la Punk Trail, que enguany fa l'estrena com a entitat. Hi haurà dos recorreguts, un de curt de 10 km i un de llarg, de 20. Tant en l'un com en l'altre és necessari que el corredor estigui ben preparat des del punt de vista físic, ja que els desnivells acumulats seran prou

notables. La inscripció és gratuïta i l'organització demana que cada corredor i corredora porti alguna cosa per al Banc d'Aliments. Des de l'Ajuntament es fa un crida als veïns i veïnes a sumar-s'hi i a gaudir de la prova, a més de ser ben generosos en les aportacions que facin el dia de la prova.

Per a més informació sobre la prova hi ha un correu electrònic:

punktrailsantjoandevilatorrada @gmail.com