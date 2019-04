El Manresa enceta a Castelldefels les últimes cinc finals

Els manresans lluiten per evitar que se'ls escapi l'ascens

El CE Manresa té cinc finals al grup 2 de Primera Catalana. La primera, demà a Castelldefels, amb un Vista Alegre que té com a objectiu confirmar la permanència a la categoria (12.15 h). Els manresans, que són segons, afronten el partit amb la intenció de mantenir la posició o fins i tot millorar-la. L'equip que entrena Andreu Peralta té el líder Viladecans a un punt (els del Baix Llobregat amb un partit pendent) i, darrere, l'Andorra (també amb matx ajornat) i la Muntanyesa a dos punts.

L'entrenador blanc i vermell, Andreu Peralta, considera el Vista Alegre un rival «complicat com tots els de la categoria. Mirarem de fer un bon partit aquest cap de setmana i poder mantenir-nos en la lluita pels dos primers llocs, tot i que els condicionants al voltant de l'equip ho afavoreixin». Per a aquest desplaçament el Manresa no té cap baixa. El Vista Alegre és el desè a la classificació amb 37 punts, que són sis més que l'equip que ara mateix marca posicions de descens.

Pel que fa al CF Igualada, els anoiencs juguen avui, a les 18 hores a les Comes, amb el Borges Blanques d'adversari. En les últimes jornades, l'equip que entrena Moha ha aconseguit fer una recollida de punts apreciable i s'ha enfilat fins al cinquè lloc de la classificació, amb 49 punts. En les últimes quatre jornades en la competició ha sumat dos triomfs, un empat i ha encaixat només una derrota (7 punts de 12). El Borges és a la part baixa, quinzè, amb 31 punts. En els quatre últims partits només ha aconseguit un punt.